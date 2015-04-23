Прямой эфир

Убийство молодой женщины в Речице заказал ее муж

23 апреля 2015 10:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тело молодой женщины с множественными колото-резаными ранами обнаружили во дворе частного дома в Речице. По предварительной информации, ей было нанесено более десятка ударов в область живота и грудной клетки.

Известно, что 34-летняя женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком, была замужем и проживала вместе с 46-летним супругом.

Как сообщили в Следственном комитете, подозреваемый в совершении преступления уже задержан, с ним работают следователи.

Назначен ряд экспертиз. О мотивах убийствах пока не сообщается. 

Мария Кривоногова, официальный представитель Гомельского областного управления Следственного комитета:
Подозреваемый задержан, сейчас с ним работают следователи. Назначен ряд необходимых экспертиз.

Пожизненное заключение за нечеловеческую жестокость. В марте в Речице вынесен приговор по очередному громкому делу. Перед судом предстал 39-летний мужчина, который обвинялся в убийстве двух односельчан. 

В первом случае жертвой преступника стала пожилая женщина. От удара поленом по голове пенсионерка скончалась на пороге собственного дома. Её тело на гужевой повозке убийца вывез на свалку и сбросил в водоем. Следующее преступление произошло всего спустя месяц: мужчина убил своего собутыльника и завёз тело на велосипеде на кладбище. Подсудимый вину не признал, но перед родственниками погибших извинился. Подробности трагедии здесь.

# происшествия # Мария Кривоногова # Убийство

Другие новости рубрики

Все новости
«Уходить жалко, но почему-то не особенно обидно»: актер Геннадий Венгеров скончался в клинике в Дюссельдорфе
22 апреля 2015 18:54

«Уходить жалко, но почему-то не особенно обидно»: актер Геннадий Венгеров скончался в клинике в Дюссельдорфе

Под Молодечно перевернулся бензовоз, топливо пролилось на дорогу
22 апреля 2015 14:53

Под Молодечно перевернулся бензовоз, топливо пролилось на дорогу

Глубокие раны и осколок стекла в шее: незнакомец ни за что набросился на 21-летнюю девушку и изуродовал ей лицо
22 апреля 2015 13:17

Глубокие раны и осколок стекла в шее: незнакомец ни за что набросился на 21-летнюю девушку и изуродовал ей лицо