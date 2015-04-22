«Уходить жалко, но почему-то не особенно обидно»: актер Геннадий Венгеров скончался в клинике в Дюссельдорфе

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Геннадию Венгерову было 55 лет. В его фильмографии более 120 фильмов. Актер снимался не только в России, но и в США, Англии, Австрии и Германии. Известность ему принесли роли в сериалах «Боец» и «Час Волкова».