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«Уходить жалко, но почему-то не особенно обидно»: актер Геннадий Венгеров скончался в клинике в Дюссельдорфе

22 апреля 2015 18:54
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Новости России. В сентябре прошлого года артисту поставили смертельный диагноз – рак легких в терминальной стадии. Об уходе актера из жизни сообщили его друзья в соцсети Facebook.

«Уходить жалко, но почему-то не особенно обидно»: актер Геннадий Венгеров скончался в клинике в Дюссельдорфе-1

Запись в Facebook от лица родственников:
Он хотел, чтобы мы и вы хранили его страницу в Facebook в память о нем. Мы будем обновлять эту страницу и выкладывать сюда его новые и уже состоявшиеся проекты. Какие проекты с ним были вами любимы? Напишите нам об этом здесь! Мы, в свою очередь, хотели бы прочесть здесь о ваших любимых моментах и встречах с ним! Мы надеемся на то, что вы будете уважать наше право на частную жизнь. Просим журналистов воздержаться от вопросов.



Геннадию Венгерову было 55 лет. В его фильмографии более 120 фильмов. Актер снимался не только в России, но и в США, Англии, Австрии и Германии. Известность ему принесли роли в сериалах «Боец» и «Час Волкова».

Онкология разделила жизнь знаменитого артиста на «до» и «после». Последние недели он провёл в клинике в Дюссельдорфе под наблюдением врачей.

«Уходить жалко, но почему-то не особенно обидно»: актер Геннадий Венгеров скончался в клинике в Дюссельдорфе-4

О страшном заболевании в первых числах апреля Геннадий Аронович рассказал на своей странице в Facebook. Послание было адресовано друзьям и поклонникам, с которыми он решил попрощаться заранее.

# происшествия # Фотофакт # Некролог # Геннадий Венгеров

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