Глубокие раны и осколок стекла в шее: незнакомец ни за что набросился на 21-летнюю девушку и изуродовал ей лицо

После случившегося, девушке удалось добраться до дома подруги, откуда была вызвана скорая помощь. Хлою доставили в Центральную больницу Лидса и наложили швы.

Хлоя Нэптон получила многочисленные глубокие порезы на лице, шее и плечах, а один из осколков стекла застрял прямо в шее.

В это время мужчина, стоявший на автобусной остановке, бросился в сторону девушек со стеклянной бутылкой в руке, которой он и разбил стекло автомобиля Хлои.

Хлоя возвращалась на автомобиле домой из ночного клуба. Следом ехала ее подруга. Заметив лежащий на дороге велосипед, девушки остановились. Подруга Хлои вышла, чтобы освободить проезд.

Новости Великобритании. В графстве Йоркшир на 21-летнюю танцовщицу Хлою Нэптон (Chloe Knapton) напал незнакомец, в результате чего девушка получила многочисленные глубокие порезы, сообщает британское издание The Daily Mail .

Шокирующие фотографии Хлои сразу после происшествия в Интернет выложили родственники.

Эллисон Нэптон, мать Хлои:

Из-за швов на губах сейчас она не может улыбаться. Ей трудно кушать, поэтому мы даем ей только жидкую пищу.

У нее были очень глубокие раны на плече, а также 5-ти или 7-ми сантиметровый порез на шее. Кроме того, она лишилась одного зуба.

Позже Эллисон добавила, что у нее «невероятно храбрая» дочка.

Эллисон Нэптон:

Она такая храбрая. Скорая приехала лишь 75 минут спустя – это просто немыслимо. На асфальте повсюду были стекла и лужи крови.

Хлоя Нэптон работает танцовщицей на круизном корабле. Также она руководит своей танцевальной школой в Холмферте.

Девушка уже получила сотни сообщений со словами поддержки от друзей и коллег.