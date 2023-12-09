В США несовершеннолетнего приговорили к пожизненному заключению

Суды в западных странах теперь отправляют подростков на всю жизнь в тюрьму. Например, в США 17-летнего Итана Крамбли в штате Мичиган приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два года назад он устроил стрельбу в школе. Так как массовые казни стали обыденностью для американского общества, то и пожизненный конвой для детей уже не смущает любые судебные инстанции в стране. По статистике, сейчас в исправительных учреждениях отбывают свои сроки около 40 тысяч несовершеннолетних.