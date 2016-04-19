Приехал в Минск погостить – украл деньги, которые друзья копили на свадьбу

Новости Беларуси. 26-летний молодой человек приехал из Брестской области в Минск погостить у друга и его девушки. Пока гостеприимные хозяева были на работе, молодой человек решил осмотреть квартиру. Зачем-то открыл шкаф.



Ольга Кутько, пресс-офицер Первомайского РУВД:

Молодому человеку приглянулся лежащий в целлофановом пакете конверт. Открыв его, он увидел доллары США (3 200), которые решил похитить. Находку положил в свою куртку. Вернувшись с работы, хозяева решили пересчитать деньги, но конверта в потайном месте не обнаружили. Пока молодая пара искала деньги, злоумышленник решил выйти на улицу, чтобы покурить и перепрятать деньги.

Конверт мужчина оставил в боковом кармане автомобильной двери.

На следующий день он решил вернуться домой.



Пара обратилась за помощью в милицию. Как рассказали молодые люди, деньги они откладывали на свою свадьбу. Произошедшее обернулось для них шоком.



Ольга Кутько, пресс-офицер Первомайского РУВД:

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска Первомайского РУВД г. Минска было установлено местонахождение молодого человека. С ним милиционеры связались по телефону и попросили приехать в Минск для разбирательства, на что молодой человек сказал, что денег никаких не брал и никуда не поедет. Однако на следующий день он явился в РУВД с повинной и вернул все похищенные деньги.