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Андрей Гаврош, устроивший стрельбу в Новый год, приговорен к 5 годам ограничения свободы

02 августа 2017 11:04
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Новости Беларуси. 5 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приговор по резонансному делу о стрельбе в новогоднюю ночь вынес суд.

29-летний Андрей Гаврош обвинялся оказании сопротивления милиционеру с применением насилия и в состоянии алкогольного опьянения. Сержант приехал после того, как на линию 102 поступила жалоба на шумных соседей.

Андрей Гаврош, устроивший стрельбу в Новый год, приговорен к 5 годам ограничения свободы-1

Елена Крупенина, старший прокурор отдела прокуратуры Минска:
Наказание в виде ограничения свободы исчисляется с момента постановки на учет в уголовно-исполнительную инспекцию. На обвиняемого в связи с этим накладываются определенные ограничения, в том числе – являться в уголовно-исполнительную инспекцию.

Также в срок отбытия наказания обвиняемому будет зачтено время его содержания под стражей.

Андрей Гаврош сможет находиться дома и работать, но на него накладывается ряд ограничений, в том числе на выезд за границу. Приговор еще не вступил в законную силу, у сторон есть 10 дней на обжалование.

# происшествия # Фотофакт # Хулиганство # Елена Крупенина

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