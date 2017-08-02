Андрей Гаврош, устроивший стрельбу в Новый год, приговорен к 5 годам ограничения свободы

29-летний Андрей Гаврош обвинялся оказании сопротивления милиционеру с применением насилия и в состоянии алкогольного опьянения. Сержант приехал после того, как на линию 102 поступила жалоба на шумных соседей.

Новости Беларуси. 5 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Крупенина, старший прокурор отдела прокуратуры Минска:

Наказание в виде ограничения свободы исчисляется с момента постановки на учет в уголовно-исполнительную инспекцию. На обвиняемого в связи с этим накладываются определенные ограничения, в том числе – являться в уголовно-исполнительную инспекцию.

Также в срок отбытия наказания обвиняемому будет зачтено время его содержания под стражей.

Андрей Гаврош сможет находиться дома и работать, но на него накладывается ряд ограничений, в том числе на выезд за границу. Приговор еще не вступил в законную силу, у сторон есть 10 дней на обжалование.