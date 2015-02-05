5 февраля будет вынесен приговор в деле об убийстве Юлии Соломатиной

Новости Беларуси. В громком деле об убийстве Юлии Соломатиной 5 февраля поставят точку. В суде Фрунзенского района Минска должны огласить приговор Павлу Цинявскому и его матери Галине. Заседание начнется в 11.00.

Напомним, девушка пропала в июле 2014 после встречи с молодым человеком. Позже выяснилось, что тот, будучи пьяным, задушил ее брючным ремнём. О произошедшем парень рассказал матери. И уже вместе, скрывая следы преступления, они уничтожили личные вещи погибшей, тело расчленили и захоронили в лесном массиве в черте города. После этого скрывались в лесах Минской и Витебской областей.

Главному фигуранту дела о жестоком убийстве грозит 17 лет колонии, его матери — два года общего режима.

Также гособвинитель настаивает на взыскании с обвиняемых двух миллиардов рублей морального ущерба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.