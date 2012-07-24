У жителя Брестской области сняли с карточки 53 тыс. евро

Новости Беларуси. Житель областного центра обратился в милицию после того, как обнаружил, что счет на его карточке заморожен, хотя он был уверен, что в любой момент сможет снять с него любую сумму в пределах 53 тыс. евро, которые он на нем хранил. В Беларуси он этой картой не рассчитывался ни разу, но использовал ее при выезде за границу, в частности, в Европу.

Когда же мужчина взял распечатку в банке, в котором хранились его деньги, выяснилось, что находясь в Бресте, он якобы рассчитывался своей картой в магазинах Англии, Канады и США. Сейчас к проверке по данному факту наряду с брестскими милиционерами подключился Интерпол, сообщает ctv.by со ссылкой на БелТА.

Милиционеры предупреждают: нечистые на руку граждане могут похитить денежные средства на карт-счетах с помощью специальных считывающих устройств. Их, как правило, устанавливают в район щели картоприемника банкомата и маскируют. Перед тем, как вставить карту, необходимо убедиться, что на нем нет никаких «лишних» устройств. Это касается не только стран Европы, но и Беларуси, России, Украины.