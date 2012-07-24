Пожар на комбинате «Этанол» в Мозыре: сгорело 9 башенных устройств для охлаждения воды

Новости Беларуси. В Мозыре устанавливают причины и материальный ущерб от пожара на местном комбинате «Этанол». ЧП случилось накануне вечером. На место прибыли более полусотни спасателей и 16 единиц техники. К тому моменту огонь уже охватил около 100 квадратных метров башенных устройств для охлаждения воды на территории промышленной зоны. Сохранялась высокая вероятность переброса пламени на другие устройства и здания.

Работники МЧС ликвидировали пожар в течение двух часов. Спасено 4 здания и 7 башен. При этом пламя уничтожило 9 устройств для охлаждения воды. Они не эксплуатировались с 1995 года. Пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.