Супружескую пару убили под Оршей. Добычей преступников стали 6 бутылок вина и бензопила

Новости Беларуси. Тела супружеской пары, жителей деревни Бояры Оршанского района обнаружила сестра погибшей.

Жажда спиртного привела двух пастухов из местного хозяйства в ближайшую деревню. 20 июля в ночную смену они заступили под градусом. Ранее неоднократно судимый за кражи животновод с напарником решили сообразить на двоих — продать мешок казенного комбикорма. Один из жителей на угрозы ножом не поддался — корм на выпивку не поменял. Хозяев другого дома ждала кровавая расправа — около 30 ножевых ранений. Два пастуха пришли в дом пожилых супругов. Один из них отправился с 74-летней женщиной в дом, второй оставался на улице. Через некоторое время на крик пенсионерки в помещение забежал и ее 73-летний супруг. Пожилому мужчине злоумышленники нанесли 9 ножевых ранений, женщине — 22.

Антонина Контровская, дочь погибших:

Ужасно. Это не пережить, не забыть, что эти подонки убили родителей, истязали их. Я хочу, чтобы власти разобрались, как положено. Высшая мера им.

6 бутылок плодово-ягодного и поломанная бензопила — все, чем поживились преступники. Видимо, волновало их только продолжение банкета. После убийства они, как ни в чем не бывало, вернулись на работу. А утром, сдав смену, разошлись по домам. Кстати, у одного из них двое малолетних детей. Задержали подозреваемых по горячим следам. Свою вину они не отрицали.

Андрей Демьянов, заместитель начальника Оршанского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

Предварительно мотив корыстный. То есть завладение имуществом этих пенсионеров, находившихся в доме. Пока ведется работа с подозреваемыми, они конкретики никакой не дают, поэтому сложно говорить пока, что побудило их на такое зверское убийство.

Сейчас задержанные в изоляторе временного содержания. Следователи собирают доказательства их вины. В отношении пастухов возбуждено уголовное дело по ст.139 «Убийство» Уголовного кодекса Республики Беларусь.