Ураган в Гонконге: скорость ветра – 140 км/ч, пострадали более 100 человек, сорваны рекламные щиты

Новости Таиланда. В Гонконге из-за мощного тайфуна пострадали более 100 человек. Тропические ливни и ураганный ветер с порывами до 140 километров в час всю ночь бушевали над мегаполисом. Из-за больших волн на море приостановлено паромное сообщение. А в международном аэропорту Чек Лап Кок отменены или задержаны 270 авиарейсов.

Не ведутся утренние торги и на Гонконгской фондовой бирже. Не работают учебные и госучреждения, закрыты банки. Городские службы убирают с улиц поваленные деревья, сорванные ветром рекламные щиты и мусор.

В настоящее время тайфун постепенно удаляется от Гонконга. Теряя силу, он смещается в северо-западном направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.