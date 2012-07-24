Прямой эфир

Ураган в Гонконге: скорость ветра – 140 км/ч, пострадали более 100 человек, сорваны рекламные щиты

24 июля 2012 06:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Таиланда. В Гонконге из-за мощного тайфуна пострадали более 100 человек. Тропические ливни и ураганный ветер с порывами до 140 километров в час всю ночь бушевали над мегаполисом. Из-за больших волн на море приостановлено паромное сообщение. А в международном аэропорту Чек Лап Кок отменены или задержаны 270 авиарейсов.

Не ведутся утренние торги и на Гонконгской фондовой бирже. Не работают учебные и госучреждения, закрыты банки. Городские службы убирают с улиц поваленные деревья, сорванные ветром рекламные щиты и мусор.

В настоящее время тайфун постепенно удаляется от Гонконга. Теряя силу, он смещается в северо-западном направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Ураганы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
24 июля 2012 06:45

В отношении «Джокера», расстрелявшего людей в кинотеатре США, может быть применена смертная казнь

23 июля 2012 17:37

Из корыстных побуждений злоумышленники убили 19-летнего студента в Гомеле

23 июля 2012 10:18

Несколько случаев смертельного удара током зафиксировали медики на выходных