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У стрелков из Молодечно появился подражатель: в Мозыре мужчина без видимых причин обстреливал улицу из охотничьего ружья

11 сентября 2013 11:23
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Новости Беларуси. Стрельба по живым мишеням. В  Мозыре задержали мужчину, открывшего огонь из окна своей квартиры. Без видимых причин тот обстреливал улицу из охотничьего ружья. К счастью, никто не пострадал. Оружие у хулигана изъяли, а в отношении него возбудили уголовное дело.

Это уже не первый случай за последние дни. Так, в  воскресенье в Молодечно молодые люди из пневматического оружия устроили пальбу по автобусам. На следующий день стрелков задержали. Парни рассказали, что, устав от компьютерных игр, решили найти себе другое развлечение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Стрельба

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