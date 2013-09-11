У стрелков из Молодечно появился подражатель: в Мозыре мужчина без видимых причин обстреливал улицу из охотничьего ружья

Новости Беларуси. Стрельба по живым мишеням. В Мозыре задержали мужчину, открывшего огонь из окна своей квартиры. Без видимых причин тот обстреливал улицу из охотничьего ружья. К счастью, никто не пострадал. Оружие у хулигана изъяли, а в отношении него возбудили уголовное дело.

Это уже не первый случай за последние дни. Так, в воскресенье в Молодечно молодые люди из пневматического оружия устроили пальбу по автобусам. На следующий день стрелков задержали. Парни рассказали, что, устав от компьютерных игр, решили найти себе другое развлечение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.