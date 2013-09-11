В Мексике оползень унес жизни 8 человек, из них пятеро – дети. Число жертв может быть больше

Новости Мексики. В Мексике селевой поток унес жизни, по меньшей мере, 8 человек. Среди погибших – пятеро детей.

Трагедия произошла в штате Веракрус. Сейчас в районе бедствия спасатели и добровольцы разбирают завалы в надежде найти выживших. Не исключено, что число жертв может возрасти.

Из зоны бедствия эвакуировали около трех сотен человек. Людей разместили во временных общежитиях.

Причиной оползня стали сильные дожди, которые не прекращаются в Веракрусе более суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.