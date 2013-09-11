Прямой эфир

В Мексике оползень унес жизни 8 человек, из них пятеро – дети. Число жертв может быть больше

11 сентября 2013 08:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики. В Мексике селевой поток унес жизни, по меньшей мере, 8 человек. Среди погибших – пятеро детей.

Трагедия произошла в штате Веракрус. Сейчас в районе бедствия спасатели и добровольцы разбирают завалы в надежде найти выживших. Не исключено, что число жертв может возрасти.

Из зоны бедствия эвакуировали около трех сотен человек. Людей разместили во временных общежитиях.

Причиной оползня стали сильные дожди, которые не прекращаются в Веракрусе более суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
В Гомеле женщину зажало между машиной и фонарём. Она потеряла часть стопы
11 сентября 2013 08:39

В Гомеле женщину зажало между машиной и фонарём. Она потеряла часть стопы

Строители не спешили с ремонтом крыши 5-этажки в Гродно, и первый же дождь залил все квартиры дома
10 сентября 2013 15:07

Строители не спешили с ремонтом крыши 5-этажки в Гродно, и первый же дождь залил все квартиры дома

В Аргентине учёные во время исследований в горах обнаружили путешественника, который провёл среди снега и льда 4 месяца
10 сентября 2013 12:08

В Аргентине учёные во время исследований в горах обнаружили путешественника, который провёл среди снега и льда 4 месяца