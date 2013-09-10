Строители не спешили с ремонтом крыши 5-этажки в Гродно, и первый же дождь залил все квартиры дома

Новости Беларуси. Для жителей одной из гродненских 5-этажек капитальный ремонт крыши обернулся настоящим ЧП. Строители убрали старую кровлю, а с возведением новой не спешили. В итоге, первый же дождь залил все квартиры в одном из подъездов дома.

Анна Торащик:

Вода ручьём текла. Мы не знали что делать, спасали, ковры поубирали.

Пенсионерка Анна Торащик до сих пор не может прийти в себя после ночного потопа. Живёт она на последнем этаже и весь удар пришёлся на её квартиру.

Анна Торащик:

Нас спасли касетоны, а воде не было где деться, она пошла по стене. По стене шло, там испортилась розетка. Мы и тряпки ложили, и вёдра подставляли здесь, где смогли.

Соседка снизу Мария Сенько говорит, что её квартире ещё повезло. В комнатах только обои отклеились. Правда, во всём подъезде пропало электричество, и бороться с потопом пришлось в полной темноте.

Мария Сенько:

Начало литься в коридоре, вышли – там как выстрелило. А где это, я не знаю. Кто-то говорит, что на первом этаже вроде бы выбило. Холодильник, боюсь, что потечёт, ночью встаю, проверяю: потёк, не потёк. Чтобы соседей ещё не затопить.

Причина ЧП банальна. В пятиэтажном доме строители проводили капитальный ремонт крыши. Старую кровлю убрали, новую положить не успели и даже временную изоляцию делать не стали. Хотя, по прогнозам синоптиков, в эти дни в Гродно обещали проливные дожди.

Правда, проводить дорогостоящий ремонт, уверяют сотрудники ЖЭСа, самим жильцам не придётся. Уже ведутся переговоры со строительной фирмой о компенсации.

Екатерина Мисюкевич, мастер ЖЭС №9 г. Гродно:

Мы посетили каждую квартиру, описали там видимые дефекты. Организация, по вине которой произошло это всё, готова возместить ущерб.

Александр Карпов, директор строительной фирмы:

Компания наша признаёт, что мы виноваты в том, что мы залили, и, естественно, мы компенсируем затраты на ремонт.

Денежная компенсация или ремонт силами строительной компании – способ возмещения ущерба с каждым из жильцов будут решать индивидуально. Только вот сроки начала работ пока не известны. Квартиры должны полностью просохнуть, а на это может уйти не один месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.