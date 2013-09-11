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В Гомеле женщину зажало между машиной и фонарём. Она потеряла часть стопы

11 сентября 2013 08:39
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Новости Беларуси. На улице Димитрова в Гомеле водитель Volkswagen столкнулся с грузовым автомобилем «МАЗ». В результате легковушку отбросило в сторону, и она наехала на 48-летнюю женщину. Гомельчанка оказалась зажата между автомобилем и опорой фонаря.

Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:
Работники МЧС деблокировали пострадавшую из-под автомобиля. После осмотра работниками скорой медицинской помощи с диагнозом «открытый многочисленный перелом правой голени, частичная травматическая ампутация правой стопы, травматический шок» она была доставлена в больницу.

Напомним, авария с серьёзными последствиями произошла зимой этого года на трассе Минск – Молодечно. Около семи часов утра столкнулись два легковых автомобиля. Удар был настолько сильным, что одному из пострадавших оторвало ногу. А водителя «Форда» освобождали спасатели. Мужчина был зажат в салоне машины (смотрите видео).

# происшествия # Авария в Гомельской области # Фотофакт

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