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В Речицком районе пьяный 56-летний мужчина поймал гадюку, чтобы увидеть рождение змеенышей, и попал в больницу

14 августа 2013 06:09
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Новости Беларуси. Жажда знаний привела белоруса на больничную койку. В Речицком районе 56-летний мужчина захотел посмотреть, как выводятся змееныши. Прилично выпив, он поймал змею, чтобы проверить, правда ли она живородящая. Гадюка защищалась, как могла.

В итоге покусанный змеелов угодил в больницу. Причем врачи даже не знали, что из него откачивать в первую очередь: змеиный яд или алкоголь. Все закончилось хорошо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако стоит напомнить, что укус гадюки может стать смертельным. Первыми они не нападают. Кусают лишь тех, кто потревожил их по невнимательности, ну, или, как в этом случае – от излишней любознательности.

# происшествия # Человек и животные

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