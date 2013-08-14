В Беларуси появились первые случаи отравления грибами

Новости Беларуси. Сезон «тихой» охоты только начался, а в Беларуси уже появились первые случаи отравления грибами. Так, только в Минской области к медикам обратились три человека. К счастью, обошлось без летальных исходов. Пострадавшие употребляли так называемые условно съедобные грибы.

Специалисты напоминают: для того, чтобы избежать отравления, необходимо соблюдать элементарные правила профилактики: собирать только известные грибы, употреблять свежие дары леса и обязательно хорошо обрабатывать. В случае отравления немедленно обращаться к медикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.