Прямой эфир

В Чили заключенные, недовольные низким качество питания, устроили бунт и пожар. 24 человека госпитализированы

14 августа 2013 06:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Чили. Полиции Чили удалось взять под контроль ситуацию в тюрьме города Киота. Накануне заключенные, недовольные низким качеством питания, устроили бунт. Они поджигали матрасы и другие предметы, находящиеся в камере, и выбрасывали их через решетку, тем самым подвергая опасности себя и жизни сотрудников исправительного учреждения. 24 человека были госпитализированы.

Во время бунта за колючей проволокой собрались родные заключенных. Они требовали предоставить информацию о происходящем. В этой тюрьме содержится более полутысячи осужденных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Массовые беспорядки # Массовые беспорядки

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси появились первые случаи отравления грибами
14 августа 2013 06:11

В Беларуси появились первые случаи отравления грибами

В Речицком районе пьяный 56-летний мужчина поймал гадюку, чтобы увидеть рождение змеенышей, и попал в больницу
14 августа 2013 06:09

В Речицком районе пьяный 56-летний мужчина поймал гадюку, чтобы увидеть рождение змеенышей, и попал в больницу

Партия контрабандной одежды на сумму в полмиллиарда рублей задержана в Лиозненском районе
14 августа 2013 06:01

Партия контрабандной одежды на сумму в полмиллиарда рублей задержана в Лиозненском районе