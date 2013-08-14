В Чили заключенные, недовольные низким качество питания, устроили бунт и пожар. 24 человека госпитализированы

Новости Чили. Полиции Чили удалось взять под контроль ситуацию в тюрьме города Киота. Накануне заключенные, недовольные низким качеством питания, устроили бунт. Они поджигали матрасы и другие предметы, находящиеся в камере, и выбрасывали их через решетку, тем самым подвергая опасности себя и жизни сотрудников исправительного учреждения. 24 человека были госпитализированы.

Во время бунта за колючей проволокой собрались родные заключенных. Они требовали предоставить информацию о происходящем. В этой тюрьме содержится более полутысячи осужденных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.