У нескольких сотен белорусов за ночь злоумышленники похитили деньги с пластиковых карточек

Новости Беларуси. У нескольких сотен минчан похищены деньги с пластиковых карточек. «Техническими» виновниками пострадавшие называют несколько столичных банкоматов, на которые, по предварительным данным, были установлены скимеры (специальные считывающие устройства). Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Пострадавший:

Всовываю карточку в банкомат. Там написано: «В операции отказано».

Такая надпись на экране банкоматов вот уже больше недели встречает сотни людей, которые хотят снять деньги. Оказывается, пластик многих клиентов как минимум двух белорусских банков автоматически заблокирован, поскольку к их карт-счетам получили доступ злоумышленники. Кто-то потерял несколько сотен тысяч рублей, а у кого-то убытки равны миллионам.

Пострадавшие:

Миллион снялся в 12 часов ночи с банкомата на Романовской слободе, 14а. Хотя я в это время спала и ничего не снимала. В шоке.

Получается, что месяц работал и остался без зарплаты.

В одном из столичных ЖЭСов вторую неделю большинстов разговоров об украденных деньгах. Только здесь пострадало сразу 8 человек. Почти все последний раз снимали деньги со злополучного пластика в одном и тот же банкомате, правда, в разное время.

Предположительно, на этом столичном банкомате и были установлены скимеры (специальные считывающие устройства), с помощью которых преступники и снимали потом деньги.

Скимер – это устройство, которое копирует персональную информацию с магнитных полос банковских карт. А специальная накладка на клавиатуру позволяет злоумышленникам узнать пин-код. Потом преступники изготавливают дубликат карточки и снимают в банкомате чужие деньги. В ночь с 14 на 15, около полуночи, деньги с карточек снимались в разных точках Минска и в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Насекайло, старший следователь главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь:

Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 212 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, а именно «Хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в особо крупном размере».

Судя по разнице во времени использования пострадавшими именно этого банкомата, скимер простоял здесь не менее двух недель.

Олег Слепченко, заместитель начальника третьего отдела управления «К» МВД Республики Беларусь:

И тут, наверное, вопрос службе безопасности банка и службе технического обслуживания банкомата. Вот эти люди, наверное, должны были быть более внимательными.

Уже сейчас счет пострадавших идет на сотни, но и это не предел, их явно будет гораздо больше, говорят правоохранители. Время от времени в Беларуси появляются преступные группы, которые при помощи скимеров воруют деньги с карточек. И всегда в таких случаях пострадавших очень много.

Олег Слепченко, заместитель начальника третьего отдела управления «К» МВД Республики Беларусь:

В прошлом году группа молодых людей, граждане Республики Беларусь, так же, похожим методом, считывали персональные данные, также было довольно большое количество пострадавших лиц. Но на их задержание потребовалось не более 2-3 месяцев.

Если в течение года 1-2 группы, а то и три, появляются, то, как правило, они полностью задерживаются и осуждаются к различным срокам.

К сожалению, обезопасить себя от потери денег в такой ситуации практически невозможно. Непрофессионалу сложно увидеть накладку, установленную на клавиатуре. Единственное, что советуют правоохранители, стараться снимать деньги в одних и тех же банкоматах, запоминать их. При малейших подозрениях идти к другому банкомату. Ну, а тем, кто уже пострадал, банки обещают возместить все украденные деньги по письменному заявлению.