Три работника «Гродно Азот» 2 года выносили изделия из цеха по производству серной кислоты и продавали их

Новости Беларуси. Преступную паутину распутали в Гродно. На одном из самых опасных производств (по выпуску серной кислоты) едва не случилась катастрофа. А все дело в том, что целых два года сотрудники предприятия воровали новое оборудование, от которого, по сути, зависела будущая безопасность этого завода. Цена похищенного – всего 130 миллионов рублей, а вот случись беда – жертв могло быть немало.

Преступную группу организовали два мастера и водитель предприятия «Гродно Азот». На протяжении двух лет они похищали со складов изделия из нержавеющей стали, которые затем вывозили в личный гараж одного из подозреваемых.

Преступление можно было бы квалифицировать как обыкновенное воровство, если бы не возможные последствия массовых хищений. Украденные детали предназначались для модернизации технологического оборудования в самом опасном цехе по производству серной кислоты. Оперативники установили, что на протяжении нескольких лет ремонт отсеков и труб с ядовитым химическим веществом попросту не проводился. Жажда наживы оказалась сильней соблюдения всех норм техники безопасности. Если бы произошла утечка кислоты, пострадали бы десятки человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Республики Беларусь:

Возбуждено уголовное дело в отношении трех подозреваемых за совершение хищения путем злоупотребления служебными полномочиями в составе организованной преступной группы и особо крупном размере. Проводится дальнейшее расследование.

Сегодня подозреваемые задержаны, а похищенные детали на общую сумму 130 миллионов рублей изъяты. По оперативной информации, они предназначались для реализации постоянным клиентам-скупщикам.

Но точку в этом деле пока ставить рано. Правоохранителям еще предстоит выяснить, как подозреваемые смогли вывезти похищенные изделия с охраняемой территории предприятия.

Степень вины каждого из участников преступной группы определит суд. Однако, согласно законодательству, за хищение в особо крупных размерах путем злоупотребления служебными полномочиями предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.