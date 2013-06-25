В Гомельской области из-за шалости ребенка с огнем семья осталась без крыши над головой

Новости Беларуси. По Гомельской области прокатилась волна пожаров, виновники которых, – дети, оставленные без присмотра взрослых. 25 июня утром пожарным удалось спасти из объятой огнем квартиры 7-летнюю девочку в Жлобине. Отец оставил ее одну, пока ходил в магазин. А в Гомельском районе мальчик сжег родительскую усадьбу прямо под носом у взрослых.

Еще сутки назад это пепелище было капитальным деревянным строением. До того момента, пока сын хозяина усадьбы не решил развести в нем костер.

Михаил Скидан был всего в паре сотен метров от лесной деревни, когда услышал шум пожара. Мастер леса не раздумывая бросился на помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Скидан, сотрудник Долголесского лесничества:

Работали в лесу, услышали хлопки, с помощником прибежали: начало строение загораться. Помогли вытянуть имущество из дома, какое-то там было. Прибыли пожарные. Но сильная жара и отдаленность поселка, поэтому практически все там сгорело.

Огонь мог запросто переброситься на лес и соседние дома. С учетом того, что в области из-за засушливой погоды уже объявлен третий класс пожарной опасности, последствия могли бы быть гораздо серьезнее. Сегодня о пятилетнем поджигателе говорит вся деревня. Подробности в каждом дворе.

Мария Змачинская:

Это ребенок взял спички, нашел. Семья была дома. А он тихонько отвернулся, пошел в баню, нашел газету, разжег костер. Потухла бумажка, а он ушел. Она, наверное, тлела. Пришел домой, папу попросил включить мультики. И сидят. А мы тоже на огороде были, ничего не видели, пока крыша не начала трещать.

В результате пожара сгорели сарай, баня и жилой дом. В этот раз обошлось без человеческих жертв. Но нередко детские шалости с огнем заканчиваются и более трагическим образом.

Руслан Габрилев, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

Третьи сутки подряд сводки пополняются пожарами, связанными с детской шалостью с огнем. В Лоевском районе произошел пожар, в результате которого погибла двухлетняя девочка. В Гомельском районе ребенок оставил семью без крыши над головой. И буквально сегодня пришло сообщение из Жлобина, где удалось спасти из горящей квартиры семилетнюю девочку.

Во всех трех случаях причина пожара одна – игры с огнем детей, оставшихся без присмотра взрослых. И даже если формально виноваты дети, всем понятно: настоящий источник трагедий – беспечность взрослых.