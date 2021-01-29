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У него обнаружили гашиш. На Тиму Белорусских завели уголовное дело

29 января 2021 17:06
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Новости Беларуси. Популярному исполнителю Тиме Белорусских грозит реальный срок за наркотики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В отношении Тимофея Морозова (настоящее имя певца) возбуждено уголовное дело. К нему применена мера пресечения в виде залога.

У него обнаружили гашиш. На Тиму Белорусских завели уголовное дело-1

По данным следствия, ночью 6 января в одном из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции был задержан 22-летний молодой человек. При личном обыске у него было обнаружено опасное наркотическое средство гашиш массой 0,4 грамма.  

У него обнаружили гашиш. На Тиму Белорусских завели уголовное дело-4

Проведены неотложные следственные действия. Назначены химические и судебно-генетические экспертизы, производство которых поручено экспертам.  

# Наркотики # происшествия # Тима Белорусских # Фотофакт

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