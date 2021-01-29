26-летняя девушка и трое мужчин. Что известно о группе анархистов, которых задержали в Беларуси

Новости Беларуси. Белорусские анархисты за участие в преступной организации привлечены к уголовной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они состояли в международной преступной организации и финансировались из-за рубежа. Задержанные – 26-летняя девушка и трое мужчин. Они совершали так называемые акты прямого действия и координировали их. Забрасывали «коктейлями Молотова» здание налоговой инспекции в Гомеле, Голосеевский суд в Киеве в 2016 году, российское посольство в Минске и управление КГБ в Бобруйске в 2010-м. Ко всему этому также отставляли свой след и на различных строениях в виде надписей и изображений радикального характера.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Любой мятеж поднимает из пучин пену и осадки. Люди тени. Бандиты, убийцы, уголовники, террористы. Если в обычной жизни они сидят по тюрьмам и желтым домам, то переворот для них – путевка в жизнь, когда еще вчера ты бегал по улицам с бомбами и заточками, а сегодня заседаешь в парламенте. Их стихия – разрушение.

Григорий Азаренок:

Сильное государство просто обязано защитить нормальных людей от бандитского произвола. Одно из самых подготовленных спецподразделений МВД – ГУБОПиК – вышло на региональную группу белорусских анархистов, которые предположительно состояли в международной преступной организации.

26-летняя девушка и трое мужчин – 20, 24 и 30 лет. Шлейф за ними тянется тяжелый. Они подозреваются в том, что забрасывали «коктейлями Молотова» здания налоговой инспекции Гомеля и Голосеевского суда Киева в 2016 году, российское посольство в Минске и управление КГБ в Бобруйске в 2010-м. Вероятно, их рук дело постоянное осквернение сооружений и памятников террористическими рисунками и призывами, агитация в сети.

Андрей Мотолько, заместитель начальника УСК по Минску:

Установлено, что двое из них – 30-летний мужчина и 26-летняя девушка – являлись одними из администраторов ряда интернет-ресурсов и Telegram-каналов анархистской направленности, признанных на территории Республики Беларусь экстремистскими. А 20-летний и 24-летний минчане – их активными участниками. В указанных ресурсах неоднократно размещались призывы к массовым беспорядкам, применению насилия в отношении представителей государственных органов, повреждению имущества, а также материалы обучающего характера для экстремистской деятельности.

Григорий Азаренок:

Это не одиночки. Вероятно, они обрабатывали мозги и вовлекали в нечаевщину неокрепшие умы. Читали лекции, проводили инструктажи. Активно готовились к массовым беспорядкам в Минске. К слову, есть подозрения, что финансировались и крышевались бандиты из-за рубежа. Активно сотрудничали с подконтрольным глобальным структурам Анархическим черным крестом. Говоря образно, это террористическая отмычка, которой международная мафия взламывает государства. Но белорусские силовики не по зубам черному интернационалу.

Юрий Ткачук, начальник отдела ГУБОПиК МВД:

Задержанные лица приняли участие в деятельности международной преступной организации, состоящей из региональных организованных преступных групп на территории различных стран, в том числе и анархистского толка. Результатом возбуждения уголовных дел послужила долгая и кропотливая совместная работа оперативников МВД и Следственного комитета, в ходе которой изучен и зафиксирован большой объем интернет-ресурсов, на которых публиковались в общем доступе планы и отчеты проводимых акций, фиксировалось личное общение в закрытых мессенджерах, изучались финансовые потоки, проводимые акции анархистов на территории Беларуси (подробнее здесь).