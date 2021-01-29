26-летняя девушка и трое мужчин. Что известно о группе анархистов, которых задержали в Беларуси

Новости Беларуси. Белорусские анархисты за участие в преступной организации привлечены к уголовной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские анархисты за участие в преступной организации привлечены к уголовной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они состояли в международной преступной организации и финансировались из-за рубежа. Задержанные – 26-летняя девушка и трое мужчин. Они совершали так называемые акты прямого действия и координировали их. Забрасывали «коктейлями Молотова» здание налоговой инспекции в Гомеле, Голосеевский суд в Киеве в 2016 году, российское посольство в Минске и управление КГБ в Бобруйске в 2010-м. Ко всему этому также отставляли свой след и на различных строениях в виде надписей и изображений радикального характера.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Любой мятеж поднимает из пучин пену и осадки. Люди тени. Бандиты, убийцы, уголовники, террористы. Если в обычной жизни они сидят по тюрьмам и желтым домам, то переворот для них – путевка в жизнь, когда еще вчера ты бегал по улицам с бомбами и заточками, а сегодня заседаешь в парламенте. Их стихия – разрушение.
Григорий Азаренок:
Сильное государство просто обязано защитить нормальных людей от бандитского произвола. Одно из самых подготовленных спецподразделений МВД – ГУБОПиК – вышло на региональную группу белорусских анархистов, которые предположительно состояли в международной преступной организации.
26-летняя девушка и трое мужчин – 20, 24 и 30 лет. Шлейф за ними тянется тяжелый. Они подозреваются в том, что забрасывали «коктейлями Молотова» здания налоговой инспекции Гомеля и Голосеевского суда Киева в 2016 году, российское посольство в Минске и управление КГБ в Бобруйске в 2010-м. Вероятно, их рук дело постоянное осквернение сооружений и памятников террористическими рисунками и призывами, агитация в сети.
Андрей Мотолько, заместитель начальника УСК по Минску:
Установлено, что двое из них – 30-летний мужчина и 26-летняя девушка – являлись одними из администраторов ряда интернет-ресурсов и Telegram-каналов анархистской направленности, признанных на территории Республики Беларусь экстремистскими. А 20-летний и 24-летний минчане – их активными участниками. В указанных ресурсах неоднократно размещались призывы к массовым беспорядкам, применению насилия в отношении представителей государственных органов, повреждению имущества, а также материалы обучающего характера для экстремистской деятельности.
Григорий Азаренок:
Это не одиночки. Вероятно, они обрабатывали мозги и вовлекали в нечаевщину неокрепшие умы. Читали лекции, проводили инструктажи. Активно готовились к массовым беспорядкам в Минске. К слову, есть подозрения, что финансировались и крышевались бандиты из-за рубежа. Активно сотрудничали с подконтрольным глобальным структурам Анархическим черным крестом. Говоря образно, это террористическая отмычка, которой международная мафия взламывает государства. Но белорусские силовики не по зубам черному интернационалу.
Юрий Ткачук, начальник отдела ГУБОПиК МВД:
Задержанные лица приняли участие в деятельности международной преступной организации, состоящей из региональных организованных преступных групп на территории различных стран, в том числе и анархистского толка. Результатом возбуждения уголовных дел послужила долгая и кропотливая совместная работа оперативников МВД и Следственного комитета, в ходе которой изучен и зафиксирован большой объем интернет-ресурсов, на которых публиковались в общем доступе планы и отчеты проводимых акций, фиксировалось личное общение в закрытых мессенджерах, изучались финансовые потоки, проводимые акции анархистов на территории Беларуси (подробнее здесь).
Григорий Азаренок:
В своих чатах, группах и сообществах анархисты учат вставать в сцепки, делать взрывные устройства, призывают идти убивать и умирать. А вот самим отвечать за свои поступки боязно. Это психология шакалов. Они сильны в стае, но очень трусливы, и поэтому, взятые за шкирку, тут же сдают подельников. Сейчас так называемые идейные бойцы, что называется, активно сотрудничают со следствием. Найдут всех, найдут каждого. Выявим международных покровителей. Продырявим зарубежные крыши. Вот уже четверть века в Беларуси нет места террору. Дышать спокойно бандитам здесь не дадут, и не надейтесь.