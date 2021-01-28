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В Минске при столкновении трёх иномарок пострадал один человек

28 января 2021 15:35
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Новости Беларуси. ДТП на проспекте Независимости с участием трех машин. Происшествие случилось возле дома номер 191Б, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске при столкновении трёх иномарок пострадал один человек -1

Водитель Renault двигался в направлении улицы Рогачевской, когда столкнулся с авто, которое ехало в попутном направлении. Еще до приезда сотрудников ГАИ в пострадавшие машины въехало Audi – его отбросило в столб. От удара Renault вылетел на встречку. Водителя Audi доставили в больницу.

В Минске при столкновении трёх иномарок пострадал один человек -4

Еще одна авария произошла на кольцевой дороге. Автомобилистка ехала в сторону улицы Громова, вылетела за пределы проезжей части и врезалась в припаркованный Ford. После – съехала в кювет. Причиной такого странного поведения на дороге оказался алкоголь.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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