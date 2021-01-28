В Минске при столкновении трёх иномарок пострадал один человек

Новости Беларуси. ДТП на проспекте Независимости с участием трех машин. Происшествие случилось возле дома номер 191Б, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель Renault двигался в направлении улицы Рогачевской, когда столкнулся с авто, которое ехало в попутном направлении. Еще до приезда сотрудников ГАИ в пострадавшие машины въехало Audi – его отбросило в столб. От удара Renault вылетел на встречку. Водителя Audi доставили в больницу.