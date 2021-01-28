В аварии под Молодечно пострадала пятимесячная девочка

Новости Беларуси. Пятимесячная девочка пострадала в аварии под Молодечно. Инцидент произошел в городском поселке Радашковичи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

41-летний россиянин ехал в сторону Олехновичей. Он не учел погодные условия и резко затормозил. В результате Volkswagen выбросило на встречку, где автомобиль столкнулся с Renault. «Французом» управлял 30-летний водитель. Пассажиры – жители Германии, в их числе женщина с ребенком. Младенец получил травмы и был госпитализирован.

Это не единственная авария под Молодечно, в которой пострадал ребенок. Еще одно происшествие случилось в деревне Грудки. Там водитель Suzuki неправильно выбрал скорость, выехал на встречку и столкнулся с Mercedes. Нарушительница везла 10-летнего пассажира. Он с травмами был доставлен в больницу.