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В аварии под Молодечно пострадала пятимесячная девочка

28 января 2021 20:48
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Новости Беларуси. Пятимесячная девочка пострадала в аварии под Молодечно. Инцидент произошел в городском поселке Радашковичи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В аварии под Молодечно пострадала пятимесячная девочка -1

41-летний россиянин ехал в сторону Олехновичей. Он не учел погодные условия и резко затормозил. В результате Volkswagen выбросило на встречку, где автомобиль столкнулся с Renault. «Французом» управлял 30-летний водитель. Пассажиры – жители Германии, в их числе женщина с ребенком. Младенец получил травмы и был госпитализирован.

В аварии под Молодечно пострадала пятимесячная девочка -4

Это не единственная авария под Молодечно, в которой пострадал ребенок. Еще одно происшествие случилось в деревне Грудки. Там водитель Suzuki неправильно выбрал скорость, выехал на встречку и столкнулся с Mercedes. Нарушительница везла 10-летнего пассажира. Он с травмами был доставлен в больницу.

В аварии под Молодечно пострадала пятимесячная девочка -7

Молодечненский район, трасса Минск – Молодечно – Нарочь. Водитель фуры сбил 36-летнего минчанина. Он шел по проезжей части и не был обозначен светоотражающими элементами. От полученных травм мужчина погиб на месте.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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