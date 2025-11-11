Белорус вместе с родителями пытался убить 52 человека – прокуратура Минска направила дело в суд

Таким образом они решили отомстить тем, кто, по их мнению, способствовал наступлению уголовной ответственности и ненадлежащим образом рассматривал их обращения. Семья мстителей реализовала свой план частично, была убита одна женщина.

Шокирующий преступный замысел раскрыт: прокуратура Минска направила в суд резонансное уголовное дело о семейной организованной преступной группе. Мужчина и его родители намеревались лишить жизни 52 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Хлыщенко, старший прокурор по особым поручениям отдела прокуратуры Минска:

В ноябре 2021 года в Минске произошло резонансное убийство. В квартиру на проспекте Рокоссовского проник вооруженный мужчина и несколько раз выстрелил в хозяйку квартиры. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Неизвестный попытался застрелить ее мужа, однако тому удалось спастись – он выпрыгнул с балкона пятого этажа. Получил травмы, но остался жив. Очевидцы вызвали скорую помощь и милицию. Стрелявшему тогда удалось скрыться.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастны Липский, ранее судимый за особо злостное хулиганство и умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, и его родители.

В сентябре 2024 года правоохранители задержали родителей осужденного, сам же он оказал вооруженное сопротивление и был смертельно ранен. В ходе обыска обнаружили целый арсенал. Избранная ранее в отношении родителей преступника мера пресечения, оставлена прежней – это заключение под стражу.