У минского школьника, разжигавшего костер аэрозольным баллончиком, ожоги 3-й степени

Новости Беларуси. Детская шалость – недетская угроза. Минский школьник пытался разжечь костер и получил ожоги третьей степени. 12-летнего мальчика госпитализировали с травмами головы и шеи.

Накануне ребенок в одном из дворов на Яна Чечота игрался с аэрозольным баллончиком. Вкупе с огнем произошла вспышка, которая и обожгла лицо школьника. Сейчас подросток находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает.

С начала летних каникул это не первый случай, когда детская шалость приводит к несчастью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Константин Селезнев, врач хирург-комбустиолог городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:

В компенсированном состоянии доставлен бригадой скорой помощи в больницу. Пострадало в большей части лицо, пострадало поверхностно. По заживлению ран будет выписан домой.

Виталий Дембовский, помощник начальника управления - пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Хочу обратиться к родителям с просьбой контролировать, чем занимается их ребенок, как он проводит каникулы, потому что в этот период большая часть происшествий случается с детьми именно из-за того, что они часто предоставлены сами себе. Поэтому еще раз объясняйте своему ребенку опасность игр с огнем и следите за тем, где и как он проводит свои каникулы.