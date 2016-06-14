Минский школьник брызнул в костер аэрозольным баллончиком – попал в реанимацию

Новости Беларуси. Минский школьник попал в реанимацию после попытки разжечь костер. 12-летний подросток использовал аэрозольный баллончик. При контакте с огнем произошла газовоздушная вспышка. С ожогами головы и шеи различной степени тяжести мальчика госпитализировали.

Предполагаемая причина происшествия — личная неосторожность.

С начала летних каникул это уже не первый случай, когда детская шалость приводит к несчастью. На тему вновь высказываются правоохранители и спасатели и призывают родителей следить за своими детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.