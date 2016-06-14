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В Беларуси с начала купального сезона утонули 15 человек

14 июня 2016 10:37
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Новости Беларуси. 15 человек стали жертвами воды с начала купального сезона. Спасатели сообщают, что 14 из них были в состоянии алкогольного опьянения. По статистике, именно эта причина чаще всего и приводит к трагическим последствиям.

В ОСВОДе призывают купаться только в предназначенных для этого местах. Для летнего отдыха по всей стране подготовлено несколько сотен пляжей.

Между тем, эпидемиологи уже ограничили купание на пяти водоемах. В список вошел левый берег Припяти и городской пляж на Днепре в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# происшествия # Утопления

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