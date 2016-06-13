Выбросила ребенка в мусорку: в Бресте мать-убийцу нашли и осудили спустя 12 лет

Новости Беларуси. Десять с половиной лет колонии за смерть собственного сына. В Бресте вынесли приговор матери-убийце. Шокирующее преступление произошло 12 лет назад. В мусорном контейнере тогда нашли труп младенца.

Эксперты установили: ребенок родился живым и здоровым. Выйти на след женщины удалось недавно благодаря случайности. Женщина проходила по совершенно другому делу. Экспертиза подтвердила — именно она мать убитого ребенка.

Ни одного родного человека в коридоре и зале суда, и подсудимая, которая буквально пронеслась под прицелами видеокамер. Такой же короткой, как и эта мизансцена, оказалась и жизнь ребенка, найденного мертвым в мусорном контейнере. Долгие 12 лет имя матери и убийцы в одном лице для следствия оставалось загадкой.

Юлия Лебедева, старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области:

Ребенок родился доношенный, живой, без патологий, никаких патологий выявлено не было. После этого она закрыла отверстия рта и носа ребенку ладонью, затем завернула его в ткань, то есть ограничила доступ, поступление воздуха. Вследствие чего причиной смерти стала механическая асфиксия ребенка. После этого с целью сокрытия своих противоправных действий обвиняемая спрятала труп младенца в дорожную сумку, перенесла в комнату общежития, а в течение дня вынесла и выбросила в мусорный бак, который находился неподалеку.

Сюжет этой жуткой истории развивался в достаточно оживленном месте. На женщину, идущую вечером к мусорным контейнерам, никто не обратил внимания. Не вызвала она подозрений и в тот момент, когда возвращалась домой уже с пустой сумкой.

Выйти на след помогла, по сути, случайность. Женщина проходила по совершенно другому делу - избила сожителя. Экспертиза показала: именно она мать убитого ребенка.

Ольга Дроздовская, начальник отдела управления лабораторных исследований по Брестской области Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Достаточно много на сегодняшний день проводится экспертиз по преступлениям прошлых лет. Если были сохранены вещественные доказательства, выделяется ДНК. Сейчас позволяют современные технологии получать хорошие результаты, и преступления прошлых лет раскрываются.

Кара настигла и эту женщину. За убийство малыша ее приговорили к 10-ти с половиной годам тюрьмы. Оглашение приговора по просьбе подсудимой прошло в закрытом порядке. Спрятаться за дверью суда, увы, оказалось намного легче, чем уйти от буквы закона. Даже спустя 12 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.