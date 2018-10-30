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Не поверили: пограничники изъяли у мужчины девять iPhone для личного пользования

30 октября 2018 09:01
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Новости Беларуси. Ночью 27 октября на белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Котловка» у россиянина были изъяты девять iPhone X.  

Как сообщает Госпогранкомитет, во время оформления гражданина России пограничники нашли в его автомобиле «яблочные» смартфоны. Телефоны были спрятаны, однако мужчина сказал, что все iPhone нужны для личного пользования.  

Отмечается, что гражданин не указал смартфоны в таможенной декларации и ехал по зелёному коридору.  

Дорогостоящие товарно-материальные ценности изъяты для разбирательства.  

Летом 2018 года гражданин Украины пытался ввезти в Беларусь 98 кг сала. 

Сопроводительных документов у мужчины не было – подробности здесь.  

# Государственная граница Беларуси # происшествия

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