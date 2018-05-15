Находящегося под следствием минчанина задержали на границе с Латвией

Новости Беларуси. Житель Минска, скрываясь от правосудия, пытался нарушить белорусско-латвийскую границу.

По информации ГПК, инцидент произошел 13 мая в Браславском районе. Недалеко от границы полоцкие пограничники задержали двух белорусов. Один из них – 30-летний житель Минска – находился в нетрезвом состоянии.

Установлено, что мужчина находится под следствием за грабеж. Он не хотел отбывать наказание за то, что совершил, и решил скрыться в странах ЕС. Для этого он нашел пособника, который живет в приграничной зоне. Он отвел минчанина к белорусско-латвийской границе.

Жителю Минска за покушение на незаконное пересечение границы наложено административное взыскание в виде штрафа в размере десять базовых величин.

В отношении 78-летнего мужчины решается вопрос о привлечении к административной ответственности за пособничество в незаконном пересечении границы. Ему может грозить штраф до ста базовых величин.

В конце апреля в Гродненском районе задержали двух граждан Турции.