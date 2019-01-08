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Белорусский бизнесмен, погибший в аварии под Вилейкой, не был пристёгнут

08 января 2019 20:22
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Новости Беларуси. В Вилейском районе виновником аварии стал лось. Животное выбежало на дорогу прямо перед автомобилем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Белорусский бизнесмен, погибший в аварии под Вилейкой, не был пристёгнут-1

Маневр дикого зверя заставил 25-летнего водителя выехать на встречную полосу, где произошло столкновение с другим участником дорожного движения. Во втором автомобиле находился белорусский предприниматель Евгений Новоселецкий.

Белорусский бизнесмен, погибший в аварии под Вилейкой, не был пристёгнут-4

Сергей Чеботарев, официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома:
Водитель Skoda, который не был пристегнут ремнем безопасности, скончался на месте ДТП. К слову, он не имел водительского удостоверения – был лишен до 2020 года, но не по линии ГАИ. Водитель Citroen с травмами доставлен в больницу. Дикое животное найти не удалось, скорее всего, оно убежало в лес. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Сергей Чеботарев # Евгений Новоселецкий # Фотофакт

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