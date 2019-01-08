Белорусский бизнесмен, погибший в аварии под Вилейкой, не был пристёгнут

Новости Беларуси. В Вилейском районе виновником аварии стал лось. Животное выбежало на дорогу прямо перед автомобилем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Вилейском районе виновником аварии стал лось. Животное выбежало на дорогу прямо перед автомобилем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Маневр дикого зверя заставил 25-летнего водителя выехать на встречную полосу, где произошло столкновение с другим участником дорожного движения. Во втором автомобиле находился белорусский предприниматель Евгений Новоселецкий.
Сергей Чеботарев, официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома:
Водитель Skoda, который не был пристегнут ремнем безопасности, скончался на месте ДТП. К слову, он не имел водительского удостоверения – был лишен до 2020 года, но не по линии ГАИ. Водитель Citroen с травмами доставлен в больницу. Дикое животное найти не удалось, скорее всего, оно убежало в лес. По факту ДТП проводится проверка.