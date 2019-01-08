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Женщина скончалась на месте: в Смолевичском районе россиянин сбил пенсионерку

08 января 2019 20:20
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Новости Беларуси. Смертельное столкновение произошло в Смолевичском районе. Участниками ДТП стали 29-летний водитель из России на Volkswagen Polo и 70-летняя женщина-пешеход, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Женщина скончалась на месте: в Смолевичском районе россиянин сбил пенсионерку-1

Сергей Чеботарев, официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома:
Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Она скончалась на месте ДТП. К слову, световозвращающими элементами она обозначена не была. Госавтоинспекция рекомендует водителям вблизи пешеходных переходов и остановочных пунктов соблюдать особую осторожность и снижать скорость.

# Авария в Минской области # происшествия # Сергей Чеботарев # Фотофакт

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