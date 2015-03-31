Турция: В Стамбуле вооружённые радикалы захватили в заложники прокурора города

Новости Турции. Срочные новости приходят из Турции. В Стамбуле вооружённые радикалы захватили в заложники прокурора города. Всё случилось в здании суда, куда ворвались неизвестные. Здание сейчас оцеплено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что прокурор занимался расследованием дела о протестах, которые вспыхнули в 2013 году.

Тогда 15-летний подросток Беркин Эльван был ранен при штурме полицией парка Гези, где проходили митинги. Спустя 9 месяцев парень скончался в больнице. Газовая шашка, выпущенная полицейским, попала мальчику в голову.