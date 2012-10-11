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В пригороде Парижа обнаружили взрывчатку

11 октября 2012 14:14
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Новости Франции. Тайник со взрывчаткой обнаружили французские полицейские в ходе антитеррористической операции в пригороде Парижа. В одном из гаражей нашли химические вещества для изготовления бомбы,  огнестрельное и пневматическое оружие.

По подозрению в связях  с радикальной исламистской группировкой задержаны 12 человек. Семеро из них предстанут перед судом. Следователи считают, что задержанные  имеют непосредственное отношение к взрыву в магазине кошерных продуктов 19 сентября в парижском пригороде, когда пострадали 4 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Терроризм # Радикальный ислам

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