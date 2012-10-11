В Турции задержали лайнер, летящий в Сирию из России

Новости Турции. Задержанному в Анкаре сирийскому пассажирскому самолету разрешили вылететь в Дамаск. На борту судна было 35 человек, среди них 17 россиян, в том числе дети. Лайнер принудительно посадили в аэропорту в сопровождении истребителей, когда он вошел в воздушное пространство Турции.

Причиной местные спецслужбы назвали транспортировку незаконного груза. По неподтвержденным данным, это запчасти к радиостанциям. После обыска и девятичасового ожидания в Анкаре самолет вылетел в Дамаск.

Нынешний инцидент накалил и без того непростые отношения Сирии и Турции. Конфликт между соседями нарастает после серии артиллерийского обстрела с обеих сторон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.