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В Турции задержали лайнер, летящий в Сирию из России

11 октября 2012 14:13
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Новости Турции. Задержанному в Анкаре сирийскому пассажирскому самолету разрешили вылететь в Дамаск. На борту судна было 35 человек, среди них 17 россиян, в том числе дети. Лайнер принудительно посадили в аэропорту в сопровождении истребителей, когда он вошел в воздушное пространство Турции.

Причиной местные спецслужбы назвали транспортировку незаконного груза. По неподтвержденным данным,  это запчасти к радиостанциям. После обыска и девятичасового ожидания в Анкаре самолет вылетел в Дамаск.

Нынешний инцидент накалил и без того непростые отношения Сирии и Турции. Конфликт между соседями нарастает после серии артиллерийского обстрела с обеих сторон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Война в Сирии

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