На дачах в Брестской области появился дикий волк. Люди забили тревогу

Новости Беларуси. Дачники под Брестом обеспокоены – серого хищника неоднократно видели вблизи участков. По законам природы, такой зверь никогда не приблизится к человеку.

Дачник Валерий Вержак утверждает: он видел именно волка. Говорит, соседи тоже встречались с хищником. О том, что на участки повадился ходить санитар леса, свидетельствуют и оставленные хищником следы. Подтверждает также этот факт специалист – профессиональный охотник.

Любой хищник опасен. А уж волки по природе своей не упустят жертву. Опасение дачников понятно.

Мария Танамушко:

Сколько у нас дача, уже более 20 лет, не видела волка. Косулю, лося, дикого кабана видела. Я бы сказала, что это собака. Смесь какая-то колли, если бы не голова. Она более широкая и короткая.

Валерий Вержак:

Тут и дети бегают, и старушки есть. Видел его, и все равно приехали сюда, ночевали с женой. Не боится только дурак, а люди боятся.

Последнего волка в этих местах застрелили в конце 70-х. Скорее всего, зверь, который захаживает в садовое товарищество, нездоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Разенков, егерь Белорусского общества охотников и рыболовов:

Почему он сюда пришёл? Или результаты чьей-то неудачной охоты, или зверь больной. Потому что волк – скрытный зверь, его человек не должен видеть. У него есть логово. Будем искать и отстреливать.

А в деревне Брестского района с говорящим названием Волки, по словам местных жителей, во дворе одного из состоятельных хозяев живет настоящий серый хищник.

Иногда зверя выпускают прогуляться в лесной массив, который, благо, по соседству. Знают о прирученном волке местные лесничие и охотники.

Дмитрий Млынец, помощник лесничего Муховецкого лесничества Брестского лесхоза:

Он завезенный, и вот уже пять лет здесь обитает. Никто, вроде, не жаловался.

Опасаться нужно, ведь это зверь, никто не знает, что у него на уме.

И все же, советуют специалисты, при встрече с хищником лучше не хвататься за палки, топоры или другие предметы, а тихонько обойти его, скрыться с поля зрения.