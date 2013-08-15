Трое рабочих погибли во время ремонта канализации в Москве

Новости России. Инцидент произошёл на востоке Москвы сегодня утром. Подробности пока не известны. По некоторым данным рабочие погибли в результате прорыва трубы. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на столичное МЧС, рабочих, отравившихся болотным газом, смыло водой и затянуло в коллектор.

Гибелью на рабочем месте закончились строительные работы в Бресте. ЧП произошло на электроламповом заводе областного центра в прошлом году. Во время проведения малярных работ на строителей обрушилась балка – и люди упали на бетонный пол с 10-метровой высоты. Один работник скончался, двое получили травмы и были госпитализированы (смотрите видео).