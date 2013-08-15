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На юг Китая обрушился мощный тайфун, а на севере страны – сильнейшее наводнение. Жителей эвакуируют

15 августа 2013 08:38
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Новости Китая. Непогода продолжает испытывать жителей Китая. На южное побережье страны обрушился тайфун «Ютор».

Основной удар стихии приняла на себя провинция Гуандун. Скорость ветра там превышала 150 км/ч.

Жители из зоны бедствия эвакуированы. Заложниками тайфуна стали тысячи авиапассажиров – большинство рейсов в аэропортах отменены.

А на севере Китая продолжается сильнейшее наводнение. В провинции Хэйлунцзян затоплены дома и сельхозугодья. Людей эвакуируют на лодках. Там, где вода немного отступила, начались восстановительные работы. Сегодня в свой первый после стихии рейс отправился грузовой состав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Природные катаклизмы

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