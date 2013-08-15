На юг Китая обрушился мощный тайфун, а на севере страны – сильнейшее наводнение. Жителей эвакуируют

Новости Китая. Непогода продолжает испытывать жителей Китая. На южное побережье страны обрушился тайфун «Ютор».

Основной удар стихии приняла на себя провинция Гуандун. Скорость ветра там превышала 150 км/ч.

Жители из зоны бедствия эвакуированы. Заложниками тайфуна стали тысячи авиапассажиров – большинство рейсов в аэропортах отменены.

А на севере Китая продолжается сильнейшее наводнение. В провинции Хэйлунцзян затоплены дома и сельхозугодья. Людей эвакуируют на лодках. Там, где вода немного отступила, начались восстановительные работы. Сегодня в свой первый после стихии рейс отправился грузовой состав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.