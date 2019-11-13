В Бресте поперечная балка эстакады упала на кабину грузовика с людьми

Оказалось, что манипулятор КамАЗа зацепил поперечную балку эстакады над проезжей частью, из-за чего та упала на кабину грузовика.

Внутри оказались заблокированы два человека. Их при помощи специального инструмента и с использованием автокрана и фронтального погрузчика деблокировали спасатели. Пострадавшие – водитель и пассажир, которые работали на предприятии по доставке.