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В Бресте поперечная балка эстакады упала на кабину грузовика с людьми

13 ноября 2019 14:54
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Новости Беларуси. В Бресте балка эстакады упала на кабину КамАЗа.

По информации МЧС, происшествие случилось днем 13 ноября. Поступило сообщение о ДТП на улице генерала Попова.

Оказалось, что манипулятор КамАЗа зацепил поперечную балку эстакады над проезжей частью, из-за чего та упала на кабину грузовика.

В Бресте поперечная балка эстакады упала на кабину грузовика с людьми-1

Фото: МЧС

Внутри оказались заблокированы два человека. Их при помощи специального инструмента и с использованием автокрана и фронтального погрузчика деблокировали спасатели. Пострадавшие – водитель и пассажир, которые работали на предприятии по доставке.

В Бресте поперечная балка эстакады упала на кабину грузовика с людьми-4

Фото: МЧС

Обоих мужчин госпитализировали.

В начале недели в Бобруйске трое рабочих получили травмы при обрушении металлического стеллажа (читать далее).

# Несчастный случай # происшествия

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