Пожар в многоэтажке в Гродно. Спасатели эвакуировали 8 жильцов

Новости Беларуси. В ночь со среды на четверг в многоэтажном доме областного центра произошёл пожар. Горела трёхкомнатная квартира на 12 этаже. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Из пламенеющей квартиры спасли четырёх человек. Со слов соседей, семья характеризуется посредственно, злоупотребляет спиртными напитками. Спасателям пришлось эвакуировать 8 человек, жильцов соседних квартир. В квартире, где произошёл пожар, закопчены стены, потолок, повреждено имущество.

Напомним, в результате пожара в столичной сауне спасателям пришлось эвакуировать 25 посетителей центра. Возгорание произошло в спортивно-оздоровительном центре на проспекте Независимости – в парильном отделении сауны, которое находится на первом этаже комплекса (смотрите видео).