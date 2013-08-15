Пенсионер погиб под колёсами мусоровоза в Слониме

Новости Беларуси. 73-летний мужчина хотел обойти мусоровоз. Водитель человека не заметил и начал движение. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия. Трагедия произошла в частном секторе города.

ГАИ Гродненской области:

ДТП случилось в частном секторе около полудня. После загрузки мусора водитель МАЗа тронулся с места и почувствовал что-то неладное. Выйдя из автомобиля, увидел мужчину, который лежал в неподвижном состоянии.

Гибель людей под колёсами габаритных машин в Беларуси, к несчастью, далеко не первая. В декабре прошлого года под колёсами мусоровоза погиб школьник. Ребенок переходил дорогу в положенном месте, но тяжелая машина не смогла вовремя остановиться на обледенелой дороге. Тормозной путь мусоровоза составил около 30 метров (смотрите видео).