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Пенсионер погиб под колёсами мусоровоза в Слониме

15 августа 2013 11:08
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Новости Беларуси. 73-летний мужчина хотел обойти мусоровоз. Водитель человека не заметил и начал движение. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия. Трагедия произошла в частном секторе города.

ГАИ Гродненской области:
ДТП случилось в частном секторе около полудня. После загрузки мусора водитель МАЗа тронулся с места и почувствовал что-то неладное. Выйдя из автомобиля, увидел мужчину, который лежал в неподвижном состоянии.

Гибель людей под колёсами габаритных машин в Беларуси, к несчастью, далеко не первая. В декабре прошлого года под колёсами мусоровоза погиб школьник. Ребенок переходил дорогу в положенном месте, но тяжелая машина не смогла вовремя остановиться на обледенелой дороге. Тормозной путь мусоровоза составил около 30 метров (смотрите видео).

# происшествия # Авария в Гродненской области

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