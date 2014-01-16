Трое детей, оставленных без присмотра пьяной беременной матерью, погибли на пожаре в Брестской области

Новости Беларуси. Страшная трагедия в Брестской области. В деревне Бережное Столинского района произошел пожар в частном доме. По прибытии спасателей к месту вызова строение полностью было охвачено огнем. Как объяснили очевидцы, до прибытия подразделений МЧС мать вынесла своих троих малолетних детей 2007, 2008 и 2010 года рождения самостоятельно. Малышей передали медикам, но спасти их уже не удалось. Установлено, что на момент возникновения пожара мать, оставив детей без присмотра и заперев их снаружи, ушла в магазин. Все обстоятельства трагедии сейчас выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удушливый запах гари, закопченные стены — здесь все напоминает о трагедии. Еще вчера этот дом был полон детских голосов. Здесь подрастали три малыша — младшему едва исполнилось три. Сегодня в доме гнетущая тишина, во дворе - игрушки в одночасье ставшие ненужными.

В трагический вечер мать — двадцатишетилетняя Людмила якобы ушла в магазин, заперев снаружи дом. Троих детей оставила одних. Закрывая за собой дверь, звонкие голоса малышей она слышала в последний раз. Самой старшей из них, Каролине, было шесть, Денису - пять и младшему Владу — всего три года.

В дежурную часть Столинского отдела МЧС сообщение о пожаре поступило в 19.44. Когда спасатели прибыли на место происшествия, деревянный дом был уже полностью охвачен огнем. По словам очевидцев, мать из горящего дома сама вынесла на руках своих детей и передала медикам. Старшие — уже не подавали признаков жизни. Несмотря на все усилия врачей, в больнице сообщили: Каролина, Денис и Владислав скончались.

Специалисты, которые сегодня работают на месте трагедии говорят: определить точную причину возгорания уже вряд ли удастся - от внутренней отделки дома практически ничего не осталось.

Мама погибших ребят - на седьмом месяце беременности. В школе, где в 1-ом классе училась ее старшая дочка, семья была под особым контролем. Про ребенка говорили, что он «в социально опасном положении». Сегодня эту историю материнской беспечности обсуждает вся деревня, часто не сдерживая эмоций.

Иван:

Давно было надо лишить ее родительских прав.

Сценарий, по которому развернулась эта трагедия, к сожалению не новый. В 2013 году на пожарах только в Брестской области погибли два ребенка. В целом по стране 20! Из них 12 были оставлены без присмотра. Детскими жизнями взрослые платят за собственную беспечность.

В крови матери троих детей, которые погибли на пожаре в Столинском районе, была высокая концентрация алкоголя, – сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.