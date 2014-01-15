Прямой эфир

Молния ударила в тент на пляже Аргентины — погибли люди

15 января 2014 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Аргентины. На курорте в Аргентине в результате удара молнии погибли трое отдыхающих, более 20 с сильнейшими ожогами были госпитализированы. Врачи не исключают, что число жертв может возрасти. Многие пострадавшие — в тяжелом состоянии.

Трагедия случилась на пляже «Африка» в провинции Буэнос-Айрес.

В стране сейчас лето, и в самом разгаре сезон отпусков, поэтому людей на побережье очень много. По словам очевидцев, гроза началась неожиданно, и люди попросту не успели перебраться в укрытие.

Среди погибших и пострадавших оказались те, кто находился под одним из тентов, в который ударила молния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Удар молнии

Другие новости рубрики

Все новости
Пожар в штате Калифорнии, возникший из-за засухи, уничтожил около 10 домов и 40 автомобилей
15 января 2014 13:20

Пожар в штате Калифорнии, возникший из-за засухи, уничтожил около 10 домов и 40 автомобилей

Жертвами терактов и столкновений в Ираке с начала 2014 года стали около 300 человек
15 января 2014 13:05

Жертвами терактов и столкновений в Ираке с начала 2014 года стали около 300 человек

Случайный прохожий спас ребенка, которые едва не утонул в ледяной воде витебской реки
14 января 2014 18:28

Случайный прохожий спас ребенка, которые едва не утонул в ледяной воде витебской реки