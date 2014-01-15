Жертвами терактов и столкновений в Ираке с начала 2014 года стали около 300 человек

Новости Ирака. Свыше полусотни человек погибло в результате серии терактов в Ираке. Первый взрыв прогремел во время похорон в городе Бухруз. Взрывчатку привел в действие террорист-смертник. По уточненным данным, от полученных ранений скончались18 человек, еще 16 госпитализированы.

Еще несколько бомб взорвались в столице Ирака Багдаде.

С начала января 2014 года жертвами терактов и столкновений на межконфессиональной почве стали около 300 человек. Рост напряженности в Ираке связан с противостоянием крупнейших исламских общин – суннитов и шиитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.