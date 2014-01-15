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Пожар в штате Калифорнии, возникший из-за засухи, уничтожил около 10 домов и 40 автомобилей

15 января 2014 13:20
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Новости США. В американском штате Калифорния огонь уничтожил несколько зданий небольшого городка. В опасной зоне оказались не только жилые дома, но и детский сад. Было принято решение об экстренной эвакуации населения.

На данный момент пожар, при тушении которого было задействовано свыше 100 спасателей, ликвидирован. Огнем было уничтожено около 10 домов и 40 автомобилей.

На данный момент из-за установившейся сухой и жаркой погоды в штате объявлен «красный» уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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