Водитель микроавтобуса не справился с управлением. Что известно об аварии в Сморгонском районе

Новости Беларуси. В Сморгонском районе в ДТП с маршруткой пострадали пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сложных погодных условиях водитель не справился с управлением.

Микроавтобус оказался на встречной полосе и вылетел в кювет.

Олег Дук, официальный представитель ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Водитель микроавтобуса «Фольксваген Крафтер» двигался со стороны Сморгони в направлении областного центра. Возле деревни Солы на прямом участке дороги – правда, во время сильного дождя – происходит опрокидывание микроавтобуса в левый кювет.

В салоне находились пять пассажиров. Всех их доставили в больницу.

ГАИ рекомендует водителям быть предельно внимательными. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Беларуси объявлен второй – желтый уровень опасности.

В аварии с маршруткой под Сморгонью пострадали два человека