В лобовом столкновении VW и МАЗ под Калинковичами погибли пять женщин

Новости Беларуси. 14 ноября около одиннадцати утра в Калинковичском районе на 176 км трассы М10 микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с молоковозом.
Новости Беларуси. 14 ноября около одиннадцати утра в Калинковичском районе на 176 км трассы М10 микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с молоковозом.
Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
Как сообщает УСК по Гомельской области, в аварии погибли пять пассажирок Volkswagen T4, водитель госпитализирован в реанимацию.
Фото: УСК по Гомельской области
По информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома, на колёсах иномарки летние шины, на колёсах МАЗа – всесезонные.
Выясняются причины и обстоятельства происшествия, на месте работает СОГ.
Фото: УСК по Гомельской области
ГАИ в очередной раз призывает учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию и вовремя менять летние шины на зимние.
Фото: УСК по Гомельской области
Накануне мы сообщали, что в Калинковичском районе при столкновении автомобилей погибли пять человек.
Изменение погодных условий вызвало ещё несколько ДТП – подробнее здесь.