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В лобовом столкновении VW и МАЗ под Калинковичами погибли пять женщин

14 ноября 2018 13:45
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Новости Беларуси. 14 ноября около одиннадцати утра в Калинковичском районе на 176 км трассы М10 микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с молоковозом.  

В лобовом столкновении VW и МАЗ под Калинковичами погибли пять женщин-1

Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома  

Как сообщает УСК по Гомельской области, в аварии погибли пять пассажирок Volkswagen T4, водитель госпитализирован в реанимацию.  

В лобовом столкновении VW и МАЗ под Калинковичами погибли пять женщин-4

Фото: УСК по Гомельской области  

По информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома, на колёсах иномарки летние шины, на колёсах МАЗа – всесезонные.  

Выясняются причины и обстоятельства происшествия, на месте работает СОГ.  

В лобовом столкновении VW и МАЗ под Калинковичами погибли пять женщин-7

Фото: УСК по Гомельской области  

ГАИ в очередной раз призывает учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию и вовремя менять летние шины на зимние.  

В лобовом столкновении VW и МАЗ под Калинковичами погибли пять женщин-10

Фото: УСК по Гомельской области  

Накануне мы сообщали, что в Калинковичском районе при столкновении автомобилей погибли пять человек. 

Изменение погодных условий вызвало ещё несколько ДТП – подробнее здесь.  

# Авария в Гомельской области # происшествия # Фотофакт

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