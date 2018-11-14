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Пять человек погибли при столкновении молоковоза и микроавтобуса под Калинковичами

14 ноября 2018 10:41
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Новости Беларуси. В Калинковичском районе столкнулись МАЗ и микроавтобус. 5 человек погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла около 11 часов.     

Пять человек погибли при столкновении молоковоза и микроавтобуса под Калинковичами -1

Пять человек погибли при столкновении молоковоза и микроавтобуса под Калинковичами -3

Все подробности сейчас устанавливает следствие.

ГАИ предупреждает водителей об осложнении дорожных условий из-за погоды.

Так, мокрый снег и дождь уже стали причиной серьезных аварий на трассе Орша – Могилев. Здесь опрокинулся автобус.

Под Сморгонью в кювете оказалась маршрутка. Два человека госпитализированы. Всего медицинская помощь потребовалась пяти пассажирам. В момент аварии был сильный дождь, и в какой-то момент водитель потерял управление.

Пять человек погибли при столкновении молоковоза и микроавтобуса под Калинковичами -6

Пять человек погибли при столкновении молоковоза и микроавтобуса под Калинковичами -8

# Авария в Гомельской области # происшествия # Фотофакт

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