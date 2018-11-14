Пять человек погибли при столкновении молоковоза и микроавтобуса под Калинковичами

Новости Беларуси. В Калинковичском районе столкнулись МАЗ и микроавтобус. 5 человек погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла около 11 часов.

Все подробности сейчас устанавливает следствие.

ГАИ предупреждает водителей об осложнении дорожных условий из-за погоды.

Так, мокрый снег и дождь уже стали причиной серьезных аварий на трассе Орша – Могилев. Здесь опрокинулся автобус.

Под Сморгонью в кювете оказалась маршрутка. Два человека госпитализированы. Всего медицинская помощь потребовалась пяти пассажирам. В момент аварии был сильный дождь, и в какой-то момент водитель потерял управление.